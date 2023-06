Cagliari, Ranieri: “Contro il Parma da dentro o fuori, servirà partita super”

"Ci aspetta una battaglia, una gara da dentro o fuori. Dovremo essere macchine senza sentimenti" ha esordito Claudio Ranieri riguardo la sfida ritorno playoff contro il Parma . Si, perchè la squadra di Pecchia si è vista strappare via la vittoria così, da un momento all'altro. Al Tardini vorrà imporre il proprio dominio, si vorrà vendicare per la figuraccia precedente ricambiando con la stessa moneta. E proprio su questo tasto preme il tecnico del Cagliari , che in conferenza stampa avvisa la squadra sulla foga e voglia di rivalsa degli avversari: "Loro sono davvero forti, hanno individualità veramente importanti. Servirà una partita super per portare a casa la qualificazione. Immagino un match a viso aperto, ma con il cuore e con il sentirsi parte dell'isola possiamo fare la differenza".

Ricordiamo che il Cagliari arriva al match di ritorno del Tardini - in scena alle 20:30 di sabato 3 giugno - dopo una super rimonta in casa. All'andata, gli uomini di Claudio Ranieri hanno giocato l'intera prima frazione con il freno a mano tirato subendo il doppio vantaggio avversario. Poi alla ripresa qualcosa è scattato nella testa dei calciatori ed è partita la rimonta con vantaggio di un gol: "Inizialmente siamo stati ingannati dalla frenesia, ma poi l'abbiamo ripresa. La cosa più importante è pensare bene all'undici da mandare in campo... perché la gara sarà lunga e ci sarà davvero bisogno di tutti". L'attesa è alle stelle per la prossima sfida dei playoff di Serie B. Il Parma in casa prepara la "sorpresa" agli avversari, ma chissà che non vi sarà una contromossa...