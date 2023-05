Cagliari-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Scendono in campo oggi Cagliari e Venezia per il playoff di Serie B: fischio d'inizio alle 20:30 alla Unipol Domus.

Cagliari-Venezia scendono in campo per il playoff di Serie B che è partito ieri con la sfida vinta dal Sudtirol contro la Reggina . La formazione sarda e quella lagunare si daranno battaglia oggi, sabato 27 maggio 2023 alle ore 20:30 alla Unipol Domus.

Cagliari-Venezia, le ultime

Il Cagliaridi Claudio Ranieri proverà a sfruttare il proprio pubblico per avere la meglio sui rivali. Toccherà in campo a Radunovic in porta. Difesa affidata a Zappa, Dossena, Goldaniga e Azzi. In mezzo al campo agiranno Nandez, Makoumbou e Deiola. In avanti qualità e muscoli con Mancosu sulla trequarti e Pavoletti con Lapadula in attacco.