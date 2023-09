Como, un precedente porta alla Serie A: protagonista Lulù Oliveira

Como, il precedente da Serie A con Lulù Oliveira

Per ricordarlo, bisogna tornare indietro di ben 22 anni. Era il Como con Enrico Preziosi presidente e l'ex Catania Lulù Oliveira centravanti. In quella stagione, il brasiliano con cittadinanza belga mise a segno 23 reti, vincendo il titolo di capocannoniere della Serie B. Soprattutto però, al termine di quella grande stagione il Como festeggiò la promozione in Serie A, un traguardo che al tempo mancava da 13. Adesso, dopo tantissimi anni, un ritmo simile a quella stagione fa sognare la piazza di Como, desiderosa di ritornare al più presto ai massimi livelli del calcio italiano. Per la squadra di Moreno Longo non sarà certamente una passeggiata replicato quanto fatto all'epoca dal Como di Lulù Oliveira, ma le premesse per continuare a fare una grande stagione sembrano davvero esserci tutte. Tra passato e presente, il Como sogna il ritorno tra i grandi.