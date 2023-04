Frosinone-Südtirol, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Battaglia tra Frosinone e Südtirol oggi con i padroni di casa che si giocano il primo match point Serie A. Squadre in campo oggi alle 14.

Frosinone-Südtirol in campo oggi, sabato 22 aprile 2023 alle ore 14 per la 34esima giornata di Serie B. Allo Stirpe ci sarà il primo vero match point per la A per i Ciociari che, in caso di vittoria, dovranno attendere l'esito della sfida di domani tra Pisa e Bari che, in caso di k.o. dei biancorossi darebbe la promozione aritmetica a Grosso e il suo team.

Frosinone-Südtirol, le ultime Padroni di casa del Frosinone che dovrebbero affidarsi al tridente Insigne, Moro e Bidaoui per pungere i rivali. Rohdén, Mazzitelli e Boloca formeranno il reparto di centrocampo. In difesa spazio a Turati in porta con Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Cotali in protezione. Come detto, per i Ciociari potrebbe essere l'occasione per essere promossi in A in attesa di Pisa-Bari di domani.

Nel Südtirol di Bisoli ci saranno Mazzocchi e Odogwu in avanti. De Col, Tait, Fiordilino, Rover in mezzo al campo. Curto, Zaro, Masiello e Celli agiranno nella linea difensiva davanti a Poluzzi che difenderà la porta.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Il Frosinone e il Südtirolsi daranno battaglia, come detto, oggi sabato 22 aprile 2023 alle ore 14 per la 34esima giornata di Serie B. La partita dello Stirpe potrà essere seguita in diretta tv e streaming da appassionati e tifosi.

Saranno DAZN, Helbiz Live e Sky a trasmettere la gara. In streaming poi anche con Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni del match nel dettaglio:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohdén, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Bidaoui. All. Grosso.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Fiordilino, Rover; Odogwu, Mazzocchi. All. Bisoli.