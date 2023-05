Genoa-Ascoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Gara che potrebbe dare la promozione al Genoa, quella contro l'Ascoli. Squadre in campo alle 14 per la 36esima giornata.

Genoa-Ascoli si gioca oggi, sabato 6 maggio 2023 alle ore 14 per la 36esima giornata di Serie B. Una partita importantissima che potrebbe regalare la promozione al Grifone nel caso di risultato non pieno del Bari.

Genoa-Ascoli, le ultime Il Genoadi Alberto Gilardino si prepara alla festa. Prima, però, occorrerà battere l'Ascoli e, soprattutto attendere l'esito della gara del Bari. In caso di vittoria del Grifone e non successo dei galletti, sarà Serie A. Il pari potrebbe bastare ai rossoblù anche in caso di k.o. della squadra di Mignani.

Per avere la meglio sull'Ascoli la squadra di Genova si affiderà a Coda e Gudmundsson in attacco. Saranno poi Frendrup, Sturaro, Badelj, Strootman e Sabelli ad agire in mezzo al campo e sulle corsie. In difesa Bani, Dragusin e Vogliacco davanti a Martinez.

L'Ascoli proverà a non darla vinta al Grifone e lo farà con Mendes a sostegno di Forte e Gondo. In mezzo Collocolo con Buchel e Caligara. Leali tra i pali.

La partita tra Genoa e Ascoli si giocherà oggi, sabato 6 maggio 2023 alle ore 14 e sarà valida per la 36esima giornata di Serie B.

Il match del Ferraris sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Saranno DAZN, Helbiz Live e Sky (Sky Sport canale numero 251 del satellite), le emittenti a fornire la possibilità a fan e appassionati di seguire la sfida. In particolare in streaming su DAZN e Helbiz Live e Sky GO oltre a NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Frendrup, Sturaro, Badelj, Strootman, Sabelli; Gudmundsson, Coda.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Bellusci, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Gondo.