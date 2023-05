Genoa, Gilardino: “Contro l’Ascoli con testa, cuore e gambe”

Il tecnico in conferenza stampa in vista della gara di sabato in campionato contro l'Ascoli.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Genoadi mister Alberto Gilardino che potrebbe dare la promozione in A. Il tecnico ha presentato la sfida contro l'Ascoli in conferenza stampa. Ecco alcune delle sue principali parole.

"Il Ferraris pieno? I nostri tifosi ci vogliono stupire. Da parte nostra, dobbiamo avere il focus dentro la partita. Testa, cuore e gambe. Incontriamo la squadra in salute, dopo il cambio di allenatore ha trovato un equilibrio forte. Da parte nostra c'è grande fiducia per affrontare questa partita nel migliore dei modi ma con la giusta umiltà", ha detto Gilardinoche per l'occasione non sarà in panchina perché squalificato.

Sulla squadra, il bilancio della stagione e la gara di domani: "Le vittorie arrivate con sofferenza, quelle raggiunte con l'approccio giusto. Questo è un aspetto fondamentale. Ancora di più domani. Dobbiamo farci trascinare in modo positivo senza frenesia ma con grande capacità all'interno della partita e qualità mentale. Mi affido come sempre ai miei giocatori che hanno dimostrato in questi mesi una grandissima maturità e sono sicuro che domani faranno una grande partita".

Sui giocatori infortunati o recuperati: "Sabelli si è allenato ieri, è il primo giorno che si è allenato con noi. Mimmo (Criscito ndr) sarà da valutare nelle prossime settimane. Per il resto i ragazzi stanno bene".