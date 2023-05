Genoa-Bari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima giornata di Serie B: a Marassi sarà big match tra Genoa e Bari che scenderanno in campo alle 20:30.

Redazione ITASportPress

Genoa-Bari, big match dell'ultima giornata di Serie B, scenderanno in campo questa sera, venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20:30. La seconda in classifica contro la terza con le rispettive posizioni già consolidate ma con la voglia di chiudere nel migliore dei modi la regular season (i Galletti faranno poi i playoff per la A).

Genoa-Bari, le ultime Il Genoadi Gilardino ha tutte le intenzioni di finire al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. Spazio a Martinez tra i pali. Difesa con Sabelli, Vogliacco, Dragusin vista la squalifica di Bani. In mezzo Hefti, Sturaro, Jagiello, Badelj, Frendrup. In attacco ancora Gudmundsson e Coda anche se non si esclude qualche cambio.

Nel Bari, invece, Mignani si affiderà a Esposito davanti con Morachioli e Cheddira alle sue spalle. Per il resto Frattali in porta con difesa a 4 con Dorval, Matino, Zuzek e Ricci. In mezzo Mallamo, Benali, Benedetti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Genoa e Bari si giocherà, come detto, oggi venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20:30 e sarà valida per l'ultima giornata di Serie B.

Il match del Ferraris sarà trasmesso in diretta tv da Sky mentre in streaming saranno molte le possibilità come sempre; sulla partita si accenderanno le telecamere di DAZN e Helbiz Live. Con Sky attraverso Sky Go disponibili tutte e tre le emittenti anche attraverso smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

GENOA (3-5-2): Martinez; Sabelli, Vogliacco, Dragusin; Hefti, Sturaro, Jagiello, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Coda. All. Gilardino.

BARI (4-3-2-1): Frattali; Dorval, Matino, Zuzek, Ricci; Mallamo, Benali, Benedetti; Morachioli, Cheddira; Esposito. All. Mignani.