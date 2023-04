Genoa, l’ex Acquafresca sicuro: “Salirà direttamente in A. Società e Gilardino…”

L'ex calciatore anche del Genoa ha voluto parlare della stagione di Serie B soffermandosi sulla possibilità del Grifone di salire in A dopo un anno in cadetteria.

Grande fiducia da parte di Robert Acquafresca, storico ex attaccante, riguardo la possibilità di vedere il Genoa, una delle sue ex squadre, fare ritorno in Serie A dopo appena una stagione trascorsa in cadetteria. L'ex bomber ne ha parlato durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio.

SICURO - "Nulla da dire sul Genoa. Sta facendo una super seconda parte di stagione. Gilardino si sta rivelando un grande allenatore. La società, poi, sembra avere basi molto importati. Per me i rossoblù e il Frosinone saranno quelle che saliranno direttamente", ha esordito Acquafresca. "Gilardino ha riportato entusiasmo? L’unico modo che aveva per riprendere i tifosi erano i risultati. Lui è partito molto bene vincendo le prime tre di quanto è subentrato e ci è riuscito".

BOMBER - Nel corso dell'intervista ci sono stati anche alcuni passaggi su Spal e Cagliari. Proprio sui sardi: "Quali bomber di B pronti al salto in A? Il primo che mi viene in mente è Lapadula per il Cagliari. Spero anche nel rientro di Pavoletti così il Cagliari avrebbe l’attacco più forte della B".