Genoa, Marco Rossi: “Se andremo in A sarà miracolo. Gilardino la persona giusta”

Passato, presente e futuro del Grifone. Marco Rossi fa il punto sulla situazione del club e non solo.

Il club manager del Genoa Marco Rossi ha parlato della stagione del Grifone nel corso di Liguria Calcio su Primocanale. Diverse le tematiche affrontate da uno dei personaggi più amati dal popolo rossoblù, dal campionato in corso e la possibile promozione fino ai suoi ricordi da calciatore.

ATTUALITA' - "Quest’anno il popolo genoano è particolarmente caldo, in vent’anni è la prima volta che mi capita: un attaccamento che non ho mai sentito anche quando la nostra squadra faceva risultati", ha detto Marco Rossi. "Li ringrazio per esserci stati vicino anche nei momenti non buoni. Noi eravamo un gruppo che andava a mille in allenamento, chi rallentava restava fuori. Per me il derby era la partita della vita, ne abbiamo vinti cinque su sei. L’unico gesto da calciatore che più mi manca è infilare la maglia rossoblù, mi sentivo come un super eroe: è la squadra più bella del mondo".

DALLA B ALLA A - "Rispetto alla stagione in Serie B del 2006-2007 è difficile fare paragoni [...], l’unica analogia è la difficoltà nel vincere i campionati di qualsiasi categoria. Se torneremo in Serie A sarà un miracolo. Nell’ultimo periodo la squadra ha fatto passi da gigante, abbiamo sistemato le cose e ora siamo l’unica squadra in Europa a non aver subito un gol in casa nell’arco di un girone".

GILARDINO - Non mancano parole di elogio per il tecnico Gilardino: "Lo seguo da sempre. A Vercelli fece un grande campionato, così come con la nostra Primavera. In prima squadra ha dimostrato di aver carattere, capacità di lavorare sulla fase difensiva e mettere i calciatori nel proprio ruolo: è la persona giusta".