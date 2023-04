Genoa-Perugia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida importante in Serie B tra Genoa e Perugia che si daranno battaglia a partire dalle 14.

Genoa-Perugia scenderanno in campo oggi, sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 per la 33esima giornata di Serie B. La seconda della classifica contro la 17esima, in lotta per staccarsi dalle zone bollenti.

Genoa-Perugia, le ultime 60 punti per il Genoadi Alberto Gilardino che vuole mettere pressione al Frosinone e cercare subito altri tre punti per accorciare. Il Grifone si dovrebbe affidare a Coda in attacco con Gudmundsson al suo fianco. In mezzo, invece, terzetto con Frendrup, Badelj e Strootman. Sulle corsie Sabelli e Hefti. Rientro in difesa di Bani con Criscito e Dragusin davanti a Martinez.

Negli ospiti del Perugia, Di Serio e Matos potrebbero agire in attacco con Luperini poco più arretrato in loro appoggio. Paz, Capezzi, Iannoni, Casasola in mezzo al campo con Furlan in porta protetto da Struna, Curado e Sgarbi.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Genoa e Perugia andrà in scena oggi alle ore 14 per la 33esima giornata di Serie B. La gara potrà essere seguita in diretta tv e streaming in diverse modalità.

Il match del campionato cadetto potrà essere visto con DAZN, Helbiz Live e con Sky. Anche in streaming con le prime due emittenti e con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni della partita nel dettaglio:

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Criscito; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Hefti; Coda, Gudmundsson. Allenatore: A. Gilardino.

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Struna, Curado, Sgarbi; Paz, Capezzi, Iannoni, Casasola; Luperini; Di Serio, Matos. Allenatore: F. Castori.