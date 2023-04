La Spal fa gruppo e chiama in causa i tifosi: la novità verso il Modena

Il club spallino fa gruppo non solo tra giocatori ma in tutto l'ambiente. Allenamenti a porte aperte verso la gara col Modena.

La Spal fa gruppo e chiama in causa i tifosi. 33 punti in classifica per la squadra di Oddo a -1 dalla 17esima posizione occupata dal Perugia. Un momento molto importante della stagione per i ferraresi che per questo hanno deciso di unirsi ancora di più al proprio pubblico.

"Dopo la seduta di domenica 16 aprile, i biancazzurri di mister Massimo Oddo ritorneranno ad allenarsi martedì 18 aprile in vista della partita Modena - SPAL, in programma sabato 22 aprile alle ore 14:00. Al Centro Sportivo "G.B. Fabbri" sono in programma due sedute di allenamento a porte aperte al pubblico, rispettivamente, martedì 18 aprile alle ore 16:00 e mercoledì 19 aprile alle ore 11:00. Ai tifosi che raggiungeranno Via Copparo in auto si consiglia di parcheggiare presso l'area di sosta del vicino Centro Commerciale "Le Mura". L'accesso alla tribuna del "G.B. Fabbri" sarà consentito a partire da pochi minuti prima dell'ingresso in campo della squadra attraverso il cancello situato al fondo del parcheggio del Centro Sportivo". Questo il comunicato del club che dunque prova a ricevere forze extra dal proprio pubblico.