Lecco, esonerato Foschi: il comunicato del club

Dopo una prima parte di stagione molto complicata, il Lecco ha deciso di esonero l'allenatore Luciano Foschi. Separazione senza dubbio dolorosa tra le parti visto il recente passato con l'apice della promozione in Serie B , ma nell'aria ormai da diverso tempo. Adesso, la società lombarda è pronta a ufficializzare l'arrivo di Zaffaroni come nuovo allenatore. Nel frattempo, è arrivato il saluto ufficiale a Luciano Foschi, l'allenatore della storica promozione dalla Serie C alla B.

Lecco, esonerato Foschi: la nota del club

Con un comunicato diramato sui propri canali ufficiali, il Lecco ha annunciato l'esonero di Luciano Foschi, allenatore che appena qualche mese fa festeggiava la promozione dalla Serie C alla B. Di seguito, la nota della società: "Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Mister Luciano Foschi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro e per essere stato l’allenatore del raggiungimento della promozione in B, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera" - ha concluso la nota del Lecco, che adesso affiderà la panchina a Zaffaroni, allenatore ex Verona.