Modena-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida importante tra Modena e Spal che si daranno battaglia oggi. Squadre in campo alle 14 per la 34esima giornata di Serie B.

Modena-Spal scendono in campo oggi, sabato 22 aprile 2023, alle ore 14 per la 34esima giornata di Serie B. Gara molto importante per entrambe le squadre. I padroni di casa sognano di agganciare la zona playoff, gli ospiti hanno bisogno di punti per la salvezza.

Modena-Spal, le ultime I padroni di casa del Modena di Tesser cercano di pungere con Diaw che sarà sostenuto da Tremolada e Falcinelli. Attenzione anche a Ionita che si gioca una maglia dall'inizio. In mezzo al campo ci saranno Magnino, Gerli e Armellino. In difesa davanti a Gagno tra i pali toccherà a Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti.

Nella Spaldi mister Oddo, Nainggolan sulla trequarti in appoggio a Moncini e La Mantia. Prati, Contiliano e Maistro in mezzo al campo. In porta Alfonso protetto da Dickmann, Arena, Meccariello e Celia.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Modena e Spal si giocherà, come detto, oggi sabato 22 aprile 2023 alle ore 14 per la 34esima giornata di Serie B. La gara potrà essere seguita da tifosi e appassionati in diretta tv e streaming. Saranno DAZN, Helbiz Live e Sky a trasmetterla. In streaming, oltre alle prime due emittenti, con Sky anche con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Diaw. Allenatore: Attilio Tesser.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Celia; Prati, Contiliano, Maistro; Nainggolan; Moncini, La Mantia. Allenatore: Massimo Oddo.