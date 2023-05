Modena-Südtirol, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Modena e Südtirol di daranno battaglia. Squadre in campo oggi alle 20:30 per l'ultima giornata di Serie B.

Modena-Südtirol si gioca oggi, venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20:30 per l'ultima giornata di Serie B. Padroni di casa che vorranno chiudere al meglio la stagione mentre gli ospiti concorrono ancora per il quarto posto finale e vogliono garantirselo.

Il Modena dovrebbe affidarsi per la gara odierna a Gagno in porta. In difesa Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Ponsi. Centrocampo con Uonita, Gerli, Duca. In avanti Giovannini e Falcinelli dietro a Bonfanti.

Il Südtirol dal canto suo dovrebbe puntare su Poluzzi in porta. Curto, Zaro, Masiello, De Col. Casiraghi, Tait, Belardinelli, Lunetta. In avanti Mazzocchi con Odogwu più avanzato.

La partita tra Modena e Südtirol si giocherà, come detto, oggi venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20:30 e sarà valida per l'ultima giornata di Serie B.

La sfida potrà essere seguita in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go. Non mancheranno, ovviamente, DAZN e Helbiz Live che trasmetteranno come sempre la gara in diretta anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.