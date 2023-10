Pasquale Marino al Bari, Spinesi: “Lui è speciale, ti cambia la mente”

Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Gionatha Spinesi ha parlato dell'arrivo in Bari di Pasquale Marino, allenatore che lo ha allenato ai tempi del Catania . L'ex Pisa, era uno dei calciatori più rilevanti dei rossazzurri di Marino, per cui ha delle parole al miele: "Si tratta di un allenatore che ti cambia la mente, un uomo speciale" - ha spiegato Spinesi.

Bari, Spinesi su Marino: "Ha idee originali, la squadra può ritrovare le sue certezze"

Successivamente, Spinesi spiega: "Il Bari con Marino può ritrovare tutte le sue certezze. Potrei essere di parte - ha proseguito il discorso Spinesi - ma assicuro che Marino è uno degli ultimi veri insegnanti di calcio. Il suo calcio era avveniristico quando ha cominciato ed è moderno oggi. Ha idee originali, si aggiorna continuamente" - ha concluso Gionatha Spinesi su Pasquale Marino, nuovo allenatore del Bari. Infine, un parere personale sul Bari visto fin qui in Serie B durante questa stagione. Cosa è mancato alla squadra biancorossa? In enorme difficoltà dopo lo scorso anno in cui sfiorò la promozione in Serie A, Spinesi spiega: "Una cosa è evidente, i biancorossi hanno perso la loro sfacciataggine. E se in B vuoi vincere devi avere coraggio e personalità".