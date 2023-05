Perugia-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Anticipo di Serie B questa sera alle 20:30 tra Perugia e Cagliari. Squadre in campo per la 36esima giornata di campionato.

Redazione ITASportPress

Perugia-Cagliari si gioca oggi, venerdì 5 maggio 2023 alle ore 20:30, per la 36esima giornata di Serie A. Match importante per entrambe le squadre con i padroni di casa che cercano punti salvezza e gli ospiti, invece, di confermarsi in zona playoff.

Perugia-Cagliari, le ultime I padroni di casa del Perugiasi affideranno a Luperini sulla trequarti a sostegno delle due punte che dovrebbero essere Di Carmine e Olivieri. In mezzo spazio a Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi.

Per quanto riguarda gli ospiti del Cagliari, ecco mister Ranieri optare per bomber Lapadula in avanti con Luvumbo al suo fianco. Per il resto classico reparto a 4 sia in difesa che a centrocampo con qualche modifica. Zappa, Goldaniga, Obert e Barreca potrebbero agire davanti a Radunovic tra i pali. In mezzo Azzi, Nandez, Makoumbou, Deiola.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Perugia e Cagliari si giocherà, come detto, oggi venerdì 5 maggio 2023 alle ore 20:30 per la 36esima giornata di Serie B. Gli appassionati e tifosi delle due formazioni potranno seguire il match anche in diretta tv e streaming.

Saranno DAZN, Sky e Helbiz Live a trasmettere la gara live. La gara è visibile in diretta streaming sul sito DAZN anche da dispositivi mobili come cellulari, tablet, pc e notebook e sull'app di DAZN (tablet, cellulare) ma anche sull'app di Sky GO, app di Sky riservata gli abbonati scaricacabile e disponibile tramite notebook, pc, cellulare e tablet.

Le alternative per la diretta sono Helbiz LIVE, tramite abbonamento, NOW TV, tramite l'acquisto del pacchetto dedicato e OneFootball, con l'acquisto del singolo evento.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi; Luperini; Di Carmine, Olivieri.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Obert, Barreca; Azzi, Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Lapadula.