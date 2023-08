Reggina, nuova cordata e “nomi importanti” per rilevare il club

La situazione in casa Reggina in attesa del Consiglio di Stato del 29 agosto.

In casa Regginasono ore di trepidazione per conoscere il futuro del club. Il 29 ci sarà il Consiglio di Stato che definirà se la società sarà iscritta o meno alla Serie B. Ed è proprio la presenza o meno degli amaranto in cadetteria che farà pendere l'ago della bilancia anche per il passaggio da una proprietà ad un'altra.