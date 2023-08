Sampdoria, arriva la “nuova hit” dei tifosi

La Sampdoriaha la sua certezza: una tifoseria che ama la squadra e i colori blucerchiati. E se una prima conferma arriva dal numero boom di abbonamenti, non è da meno l'entusiasmo che si è visto anche nell'ultima amichevole giocata dalla formazione di Pirlo contro il Novara. Infatti, è proprio da quella sfida - vinta con gol di Borini - che il club ha preso spunto per ringraziare i tifosi e far notare come tra il pubblico ci sia una "nuova hit" dedicata appunto alla squadra.