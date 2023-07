Nuovo arrivo ormai chiuso per la Sampdoria che cerca rinforzi per sognare la risalita in A.

Sampdoria, arrivano i rinforzi. Dopo il primo test amichevole pre stagionale, per la squadra di Andrea Pirlo è tempo di altri calciatori di livello da inserire in rosa. Dopo gli acquisti di Ricci e Borini ecco un terzo arrivo che in queste ore diventerà ufficiale: Antonio Barreca. Nella mattinata odierna, il terzino ex Monaco si è recato presso la "Casa della Salute" per svolgere le visite mediche di rito con la sua nuova squadra. Un innesto importante per la formazione ligure che si prepara ad accogliere il difensore piemontese.