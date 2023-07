Sampdoria, Borini: “Sono il primo ad arrivare in campo. Non esulto più da pirata perché…”

"Io il primo che entra in campo da sempre? Da vent’anni. È una abitudine mia, mi piace arrivare prima, prepararmi bene, fare tutte le cose che servono all’allenamento. Tanto non mi pagano per stare in camera. Arrivo e chiacchiero magari anche un po’ con chi c’è già. Adesso, visto che sono nuovo, è anche un modo per velocizzare i rapporti e le conoscenze che devo fare all’interno del club. Poi mi vedrete lo stesso arrivare prima… ma magari chiacchierare un po’ di meno. E lavorare un po’ di più", ha detto Borini.