Sampdoria, Pirlo: “Venezia ottima squadra, sarà difficile ma siamo pronti”

Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Pirlo ha parlato della prossima sfida di campionato che vede la Sampdoriaimpegnata contro il Venezia. Per il terzo appuntamento si rimane in casa, a Marassi, dove pochi giorni fa la Samp è clamorosamente scivolata contro il Pisa:"Sconfitta bruciante cui non abbiamo avuto modo di pensare per il poco tempo - ha dichiarato il tecnico blucerchiato -. Meglio così. Dobbiamo interessarci solo alla prossima partita contro il Venezia, che è un'ottima squadra e una delle candidate per la promozione. Giocano molto bene in verticale e sarà difficile, ma siamo pronti ad affrontarli". Poi due parole sul mercato: "Giocare con giocatori che vanno ed altri che vengono è difficile, ma presto sarà finito tutto. Io sono soddisfatto della rosa, ci serviva un portiere, un difensore e un attaccante. Manca solo l'ultimo, vedremo in questi giorni cosa succederà".