Sampdoria-Venezia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Rispetto alla gara contro i toscani Andrea Pirlo sembra deciso a cambiare due pedine, schierando una formazione più esperta e qualitativa con Ricci e Borini titolari al posto di Askildsen e Depaoli. Immutata la difesa con Stojanovic, Ferrari, Murru e Giordano davanti a Stankovic. Regia ancora affidata a Yepes con Verre mezzala sinistra. Davanti La Gumina al centro dell'attacco con Pedrola a sinistra.

In casa Venezia Paolo Vanoli viaggia verso la conferma per la terza partita consecutiva di quella che sembra essere la formazione titolare, con Candela e Zampano esterni di difesa, Idzes e Sverko centrali davanti a Joronen. A centrocampo Tessmann in regia con Busio ed Ellertsson mezzali, attacco affidato al bomber Pohjanpalo supportato dallo scatenato Pierini (tre gol nelle prime due partite) e da Johnsen.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Sampdoria e Venezia, valida per la terza giornata di Serie B, si giocherà allo stadio Luigi Ferraris mercoledì 30 agosto 2023 alle ore 20:30. Gli appassionati di calcio e tifosi delle due formazioni potranno vedere la sfida odierna non solo allo stadio ma anche in diretta tv e streaming.

La sfida verrà infatti trasmessa da DAZN in tv e streaming e da Sky. Per seguire il match su DAZN sarà necessario scaricare l'app su smart tv, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Sky invece trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e su NOW, disponibile su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Ricci, Yepes, Verre; Borini, La Gumina, Pedrola. All.: A. Pirlo.

VENEZIA (4-3-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Johnsen; Phojanpalo. All.: P. Vanoli.

