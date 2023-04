Südtirol, Bravo : “Serie A? Giochiamo nostre chance. Su assenza Masiello col Bari…”

Il direttore sportivo del Südtirol Paolo Bravo intervistato dal Tgr Rai Bolzano mentre la compagine biancorossa si allenava alla vigilia della partita contro il Bari, ha detto la sua sullo scontro diretto per il terzo posto e sulle polemiche scoppiate per l'assenza di Masiello contro la sua ex squadra: "Sulla carta la promozione non è alla nostra portata ma ci giochiamo le nostre chance per raggiungere i playoff e poi per cercare di accedervi nella migliore posizione possibile. Io ho lavorato per consolidare la squadra per questa categoria poi quando succedono delle cose straordinariamente belle ci si arrangia sempre, il problema sussiste quando purtroppo succedono cose straordinariamente brutte".