Südtirol-Cittadella, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Südtirol-Cittadella in campo oggi alle 14. Le due formazioni si daranno battaglia per la 37esima giornata di Serie B.

Redazione ITASportPress

Südtirol-Cittadella scenderanno in campo oggi, sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 per la 37esima giornata di Serie B. Gara molto interessante con la formazione di casa che vuole confermarsi ai vertici del torneo cadetto magari mantendendo il quarto posto.

Südtirol-Cittadella, le ultime Padroni di casa del Südtirolche dovrebbero optare per il solido 4-4-1-1 con Bisoli intenzionato a schierare Poluzzi tra i pali. Celli, Masiello, Zaro, Curto in difesa. Rover, Belardinelli, Tait e De Col in mezzo al campo. Odogwu di punta con Mazzocchi leggermente più indietro.

Nel Cittadella sarà 4-3-1-2 con Kastrati in porta. Salvi, Perticone, Pavan, Giraudo in difesa. Vita, Branca, Crociata tris di centrocampo. In avanti Antonucci al servizio delle due punte Ambrosino e Magrassi.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita odierna tra Südtirol e Cittadella si giocherà alle 14 e sarà valida per la 37esima giornata del campionato di Serie B. Tifosi delle due squadre e appassionati del torneo cadetto potranno assistere al match in tv e streaming.

Saranno DAZN, Helbiz Live e Sky a trasmettere l'evento. In particolare nelle prime due modalità in streaming e con Sky anche con Sky Go. In ogni caso la visione è permessa anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Celli, Masiello, Zaro, Curto; Rover, Belardinelli, Tait, De Col; Mazzocchi; Odogwu. Allenatore: Bisoli

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Crociata; Antonucci; Ambrosino, Magrassi. Allenatore: Gorini