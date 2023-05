Südtirol-Reggina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La Regginadi Inzaghi risponderà, invece, con Contini in porta. Terzetto difensivo con Cionek, Loiacono e Gagliolo. In mezzo da destra a sinistra Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara. In avanti Canotto e Strelec.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita Südtirol-Reggina si giocherà, come detto, oggi venerdì 26 maggio 2023 alle ore 20:30. La gara sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Sarà possibile guardare il match anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252).

Match visibile anche su Helbiz Live, la cui app è disponibile per smart tv: bisognerà registrarsi e acquistare uno dei pacchetti per avviare la diretta dell'evento.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara:

SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Cissé; Odogwu.

REGGINA (3-5-2): Contini; Cionek, Loiacono, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Canotto, Strelec.

Il regolamento playoff — Sul sito del Südtirol è possibile leggere anche il regolamento per il playoff.

"Nel turno preliminare in gara unica, se il risultato fosse in parità dopo i tempi regolamentari, si disputeranno i supplementari. Se persisterà la parità, passerà alle semifinali la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza effettuare i calci di rigore.

In semifinale e in finale: la squadra che ha chiuso il campionato di Serie B 2022-2023 nella miglior posizione giocherà in trasferta la partita d'andata, mentre in quella di ritorno potrà giocare tra le mura amiche. Nelle semifinali, in caso di parità del punteggio totale tra i due incontri, passerà in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o calci di rigore. Già qualificate il Bari (3°) e il Parma (4°).

In finale, in caso di parità, viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o rigori. Questi verrebbero disputati solamente nel caso in cui le due squadre abbiano chiuso la stagione con gli stessi punti".