Ternana, Bandecchi: “Nuovi soci entro aprile. Obiettivo cedere 40-45%”

SOCIETA' - "Siamo molto vicini all’accordo con un socio che acquisirà il 10-15 per cento e in settimana ci saranno passi in avanti anche con altre persone che dovrebbero rilevare ognuna una pari quota. L’obiettivo resta quello di cedere il 40-45 per cento del pacchetto azionario. Credo che al "Liberati" in occasione della gara con il Pisa (domenica 16 aprile, n.d.r.) ci saranno i nuovi soci", le parole del presidente della Ternana Bandecchi .

ATTUALITA' - Sulla squadra e l'ultima gara contro la Spal, il numero uno ha detto: "Non mi è piaciuta. Non si può causare un rigore dopo quaranta secondi di gioco. Credo che abbiamo battuto un record. Il secondo tempo è stato bello, ma ci ha fatto capire ancora una volta che siamo in Serie B, non nel campo di una parrocchia. In questo campionato quando sbagli prendi gol quasi sempre e molto spesso ci vuole tempo per recuperare. Non avremmo meritato di perdere, ma ci è andata anche bene a segnare nel finale. ll pareggio in una gara del genere non mi basta, perchè non ci cambia nulla".