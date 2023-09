Ternana, Lucarelli: “Il gol era regolare, siamo stati danneggiati dal VAR”

Periodo da incubo per la Ternana di Cristiano Lucarelli, che ha ottenuto solamente un punto nelle prime cinque gare di campionato in Serie B. Avvio dunque complesso per il club, che ha perso anche contro il Como per 2-1 nell'ultimo turno. Diversi gli episodi discussi dalla società umbra che, con il suo allenatore, in conferenza stampa ha ampiamente criticato il gol annullato nel primo tempo a causa del fallo di mano di Luperini. "Il gol era regolare, non puoi fischiare fallo di mano" - ha commentato Cristiano Lucarelli, ampiamente insoddisfatto del lavoro del direttore di gara.

Ternana, Lucarelli: "Da tre anni perseguitati"

Prosegue il periodo estremamente complicato per la Ternana di Cristiano Lucarelli, nei bassi fondi della classifica del campionato di Serie B dopo il disastroso avvio. Per gli umbri infatti, un solo punto raccolto in cinque gare di campionato: numeri decisamente da migliorare. Molto insoddisfatto dall'arbitraggio visto in occasione di Como-Ternana, l'allenatore Cristiano Lucarelli si è sfogato in conferenza stampa. Senza utilizzare mezzi termini, l'allenatore ex Catania si è scagliato contro l'arbitro sull'episodio del gol annullato a causa del presunto tocco di mano di Luperini: "Il gol era regolare, non puoi fischiare fallo di mano. Se stai 5 minuti e mezzo al Var vuol dire che il dubbio ce l'hai, ma con il Var non puoi avere il dubbio. Sono tre anni che la Ternana viene perseguita" - l'attacco di Cristiano Lucarelli. Infine, l'allenatore degli umbri conclude sull'imminente riunione tra i club e i direttori di gara, in programma per il 20 settembre. "Mercoledì, se nessuno mi darà spiegazioni, diserterò l'incontro con gli arbitri" - ha spiegato Lucarelli.