Ternana-Spal, le probabili formazioni e dove vederla

Ternana-Spal si gioca oggi, sabato 5 novembre 2022 alle ore 14 per la dodicesima giornata di Serie B . Sfida affascinante tra gli uomini di Lucarelli e quelli di De Rossi che cercano i tre punti per proseguire al meglio il proprio cammino nel campionato cadetto.

20 punti per la Ternana in classifica, 14 per la Spal che insegue. I padroni di casa arrivano dalla gara pareggiata per 0-0 contro il Bari al San Nicola, ospiti reduci, pure loro, da un pareggio, ma per 1-1 contro il Sudtirol.