Reggina, Bonanno: “Costruita una buona squadra. Trocini? Ha il nostro sostegno”

Intervenuto ai microfoni di Pianeta Dilettanti, Giuseppe Bonanno ha parlato del momento e della stagione in Serie D della Reggina, club di cui è direttore dell'area tecnica. "E' stata fatta una buona squadra, ma a differenza delle altre ci siamo ritrovati a metà settembre a dover allestire una rosa da metà settembre. Abbiamo cercato di inserire in squadra buoni calciatori e a nostro avviso è stato fatto un buon lavoro, assemblamento da parte dell'allenatore. Si è cercato di allenarsi durante le partite e di trovare le soluzioni tattiche durante le stesse. Ci sembrava essere usciti fuori dalla crisi, ma ultimamente siamo incappati in una serie di cadute. A Canicattì c'è stata una svolta, perché i singoli calciatori hanno dato ulteriore dimostrazione di carattere". Sulle decisioni arbitrali: "Vogliamo evitare qualsiasi tipo di vittimismo e alibi, abbiamo cercato di evitare le polemiche. Il gol annullato a Girasole è apparso regolare in presa diretta, poteva compromettere la partita e invece i ragazzi sono stati bravi ad avere una reazione positiva. La squalifica di Martinez di quattro giornate è assurda, la società si sta muovendo per farsi sentire in Lega". Poi, sul mercato della Reggina, Pippo Bonanno ha aggiunto: "Nonostante questa società sia attaccata su più fronti, molti calciatori vogliono venire a Reggio. Dobbiamo guardare sia alla finestra di dicembre e anche a quella di gennaio, ci serve qualche Under e guardiamo alle squadre Prof. Gli interventi devono essere mirati e vogliamo mettere le pedine giuste nei posti scoperti". Sulle contestazione, spiega l'ex Catania: "C'è una sorta di polemica latente e si percepisce, la parte politica non è una cosa in cui voglio entrare. Ma va detto che la mancanza di risultati in casa hanno contribuito a non fidelizzare una parte dei tifosi, che comunque ci hanno seguito sempre numerosi".