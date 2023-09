Reggina-Siracusa e Akragas-Trapani: la Serie D scalda i motori

Arrivati alla quinta giornata del girone I di Serie D, il calendario di domenica 1 ottobre regala già due grandi scontri diretti per i piani alti della classifica del gruppo siculo-calabro-campano. In particolare, sarà un week-end estremamente importante per la Reggina (LFA Reggio Calabria) di Bruno Trocini, pronta a sfidare la capolista Siracusa nell’atteso debutto all’Oreste Granillo. In contemporanea, l’Akragas di Marco Coppa ospita all’Esseneto di Agrigento il lanciato Trapani di Alfio Torrisi, la squadra favorita alla vittoria finale del campionato del girone I di Serie D.

Domenica 1 ottobre, i riflettori della Serie D saranno puntati al Granillo, sede dell’incontro tra Reggina e Siracusa. Una sfida importante per entrambe le squadre che, per motivi diversi, con una vittoria troverebbero ulteriore slancio per il proseguo della stagione. Per la Reggina, vincere vorrebbe dire battere una delle grandi corazzate del girone e dare un chiaro segnale al campionato. Per il Siracusa invece, uscire dal “Granillo” con i tre punti sarebbe l’ennesima dimostrazione di forza di una squadra destinata a svolgere un campionato di livello. Stesso discorso per il Trapani di Alfio Torrisi, impegnato all’Esseneto contro l’Akragas di Marco Coppa, Llama, Litteri e non solo. Uno scontro atteso che, dopo il sorprendente inizio di stagione dei biancazzurri, ha creato grande curiosità per capire quale sarà l’approccio alla gara della squadra neopromossa.