Vieri: “Inter la più forte in Serie A. Le colpe di questa stagione…”

L'ex attaccante ha commentato l'andamento dell'Inter in questa stagione e l'attuale -22 dalla capolista Napoli.

Parlando alla Bobo TV su Twitch Tv con Adani, Ventola e Cassano, Christian Vieri ha detto la sua sull'annata dell'Intere l'altalena di risultati che ha visto i nerazzurri fare molto bene in Champions e meno in campionato.

SERIE A - "L’Inter per me è troppo più forte delle altre squadre", ha esordito. Poi sulla gara vinta contro la Lazio: "La squadra sapeva che senza punti non sarebbe andata in Champions. La Lazio gioca bene, chapeau a Sarri, ne ha perse due ma gioca a calcio con tutti. L’Inter ha la rosa più forte del campionato ragazzi e ora sa che è arrivata al dunque in campionato".

COLPE - "Il -22 dal Napoli? La colpa la prende sempre l’allenatore, dirigenti e giocatori non se ne vanno… Sappiamo com’è e come funziona in Italia. L’Inter contro la Lazio seconda ha dominato forte".

BOMBER - Da buon ex bomber, Vieri ha anche aggiunto: "Tra Dzeko e Lukaku chi scelgo? Tutta la vita Lukaku. Sta migliorando di partita in partita. In questo momento dà fastidio per la profondità che dà, per la sua fisicità. Non è quello di Conte, ma ora sta benone e apre spazi a Lautaro. E ora fa gol, per vincere tutte le partite servono le reti”