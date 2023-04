West Ham, Scamacca operato: “Tornerò più forte di prima”

L'attaccante è stato operato a seguito dell'infortunio. Sui social tutta la grinta per tornare il prima possibile.

Un guaio al ginocchio che, evidentemente, non poteva essere risolto col semplice riposo. E allora ecco che a sorpresa Gianluca Scamacca , bomber ex Sassuolo ora al West Ham , ha deciso di operarsi. Ad annunciarlo era stato nelle scorse ore il mister degli Hammers David Moyes senza dare particolari dettagli sul genere di infortunio e sul tipo di intervento.

Questa mattina, poi, l'aggiornamento da parte del diretto interessato. Scamacca , infatti, attraverso un post condiviso su Instagram, si è fatto fotografare post operazione con tanto di messaggio motivazionale in vista del recupero.

Per l'italiano, una prima stagione inglese, ora chiusa in anticipo, con 27 presenze complessive tra campionato e coppe e 8 reti all'attivo. Numeri decisamente inferiori alle attese visto anche il grosso investimento di 40 milioni del West Ham per lui.