Zola: “Per la Champions dico Manchester City. Modric? Come il Barolo…”

L'ex calciatore ha parlato della competizione europea tra i big match e le sfide delle italiane.

Redazione ITASportPress

Gianfranco Zola, storico ex calciatore, ha parlato ad ASin vista dei quarti di finale di Champions League che vedranno subito big match come Real Madrid vs Chelsea e Manchester City contro Bayern Monaco. Magic Box ha detto la sua sulle varie gare e anche sulle italiane rimaste (Inter, Milan e Napoli).

L'attenzione di Zola si è concentrata soprattutto sulle gare citate tra Blancos e Blues e il big match tra Citizens e bavaresi.

Sulla gara tra Real e Chelsea: "Sono in difficoltà, non saprei che previsione fare. Nessuno discute la qualità del Real Madrid, è il Chelsea a essere un grande punto interrogativo, possono anche farti la super partita quando meno te lo aspetti. [...]". E parlando dei giocatori madrileni: "Modric? È come il Barolo, più invecchia e meglio è. Ha un'energia invidiabile per avere 37 anni, vive per il calcio e ha un cervello straordinario".

Ancora sulla Champions e su City-Bayern: "Chi il favorito per la vittoria finale? Manchester City, ma spero che Guardiola non legga, ogni anno lo dico... Anche il Bayern ha grandi possibilità".

Per quanto riguarda le italiane: "Non credo che la presenza delle nostre squadre nei quarti di Champions sia la soluzione ai problemi del nostro calcio. Non riusciamo ancora ad attirare giocatori come fanno l'Inghilterra, la Germania o la Spagna. C'è molto da migliorare". E sul Napoli: "Ha una grande occasione...".