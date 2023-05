Bellingham si trasferirà al Real Madrid in estate

Jude Bellingham giocherà per il RealMadrid la prossima stagione. Il giocatore ha deciso quale sarà il suo futuro e trovato un accordo con il suo prossimo club, con il Borussia Dortmund che rimane da terzo incomodo. I tedeschi sarebbero disposti alla cessione solo in caso di offerta pari o superiore a 140 milioni di euro. Una spesa immensa, che nemmeno i blancos sono in grado di sostenere. Per cui il Real starebbe lavorando per abbassare le pretese economiche, servendosi anche della volontà del calciatore.