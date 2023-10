Sancho, destino segnato a Manchester: ecco dove può andare

Un investimento da 85 milioni di euro messo fuori rosa e allontanato dalle strutture del club: JadonSancho non rientra più nei piani del ManchesterUnited, è in rottura con ten Hag e può già partire il prossimo gennaio. A meno di clamorose sorprese, l'addio dell'inglese è scritto nel destino. Dall'incredibile lite in casa Red Devils possono però approfittarne altre squadre, come il BorussiaDortmund che punta a riportare l'esterno in Germania nella prossima sessione invernale. L'indiscrezione arriva da SkySport, secondo cui il club giallonero sarebbe pronto alla carica per assicurarsi Sancho. I contatti sono già partiti e dialoghi vivi e intensi. Ricordiamo inoltre che la stessa idea la aveva avuta la Roma poche settimane fa e che un tentativo pare lo voglia comunque fare, ma di ciò se ne riparlerà in inverno.