Catania, le parole dell’addio di Lodi: “Finita definitivamente la storia…”

Il Catania non lo ha inserito nella lista dei calciatori che proseguiranno l'avventura rossazzurra anche in Serie C dopo la cavalcata in quarta serie. Ciccio Lodi chiude definitivamente la sua storia calcistica con la maglia della squadra dell'Elefante dopo aver giocato 239 volte, fatto 54 gol e 51 assist. Una avventura iniziata nel 2011 con la doppietta al Lecce in Serie A su punizione e finita con il rigore alla Cittanovese. Il calciatore ha chiuso con un post sui social la porta del Catania. ""Finisce definitivamente la storia sul rettangolo verde in maglia rosso azzurra, Catania sei stato tutto. Adesso si valuta il futuro. Grazie ai tifosi per l’affetto smisurato". Lodi giocherà ancora a 40 anni e lo farà in Serie D. Il Siracusa, l'Akragas e lAcireale, hanno presentato una proposta economica al calciatore campano. Spetterà a lui decidere.