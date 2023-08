Genoa, suggestione Pellegri per l’attacco: ma la strada è in salita

Nonostante questo il Genoa è pronto a fare un tentativo per lo stesso Pellegri. Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX' la società rossoblù, alla caccia di un centravanti per completare l'organico, proverà a riportare a casa il centravanti genovese classe 2001, prodotto del vivaio del Grifone e messosi in luce da teenager con il Genoa grazie al debutto in A a 15 anni e al primo gol in massima serie a 16, nel famoso Genoa-Roma del 28 maggio 2017 che segnò l'addio al calcio di Totti.