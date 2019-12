Ibrahimovic, pista Premier League: l’Everton avrebbe sondato il terreno con Raiola

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta ancora da stabilire. Lo svedese vuole tornare a giocare in Serie A, ma sa di avere ancora estimatori in Premier League. In modo particolare, secondo quanto riporta la BBC che cita Sport Witness e ArenaNapoli, l’Everton avrebbe sondato il terreno direttamente con Mino Raiola, agente del bomber svedese, per valutare i margini di una sua possibile acquisizione.

COLPO – La dirigenza dei Toffies sarebbe disposta a mettere sul piatto un’offerta da 4 milioni netti a stagione, che farebbero di Ibrahimovic il calciatore più pagato della rosa. Cifra, al momento, che risulta comunque inferiore alle richieste del giocatore. Il sogno dell’Everton è inoltre quello di avere Carlo Ancelotti in panchina. Le indiscrezioni arrivate nella giornata di ieri, infatti, vedrebbero il club inglese molto interessato al tecnico di Reggiolo. Il sogno è l’accoppiata vincente. Per quanto riguarda l’attaccante, però, la posizione del Milan sembra sempre di vantaggio.

IN CASA ROSSONERA ASPETTANO LO SVEDESE…