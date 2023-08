Neymar al Barcellona, Xavi: “Non dico nulla, lo scorso anno l’ho fatto e…”

Continuano le voci riguardo il futuro di Neymar. L'attaccante brasiliano pare possa non rimanere al Psg la prossima stagione e nel bel mezzo della sessione estiva ha chiesto il trasferimento, con priorità e preferenza rivolta al Barcellona. L'operazione appare però molto complicata, per due motivi essenziali che abbiamo già spiegato. Xavi si è espresso sulla questione ai microfoni di Rmc Sport: "No, questa volta non dirò nulla. L'anno scorso ho menzionato il nome di un giocatore di un'altra squadra, e si sono arrabbiati...". Poi ha concluso dicendo: "Neymar? Non è in mio potere cambiare nulla qui e il suo arrivo non dipende da me. Vedremo chi e quanti saremo alla fine della sessione di calciomercato". Non ha lasciato intendere diverse interpretazioni l'allenatore del Barcellona, il quale non è tra i primi estimatori sul ritorno di Neymar. La sua paura è che possa portare qualche turbativa all'interno dello spogliatoio.