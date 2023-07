Non solo Vlahovic, il Psg pensa anche a Hojlund

Kylian Mbappé, ancora lui. Si rinnovano i contrasti tra giocatore e Psg, così il club riflette sull'eventuale sostituto in caso di cessione. E se negli ultimi giorni i francesi si sono rivolti alla Juventus per Dusan Vlahovic, che non lascerà Torino se non in presenza di un'offerta irrinunciabile, un'altra possibilità sarebbe quella di Rasmus Hojlund dell'Atalanta. L'attaccante è seguito dal Manchester United da settimane ormai ma un accordo non è ancora stato trovato. Ed è in quest'ottica che i parigini potrebbero inserirsi, consegnando la miglior offerta del mercato e accaparrandosi il giovane talento classe 2003.