Sergio Ramos verso l’addio al Real: un suo ex allenatore lo vuole con sé

Sono trascorsi più di quindici anni da quando il Real Madrid acquistò dal Siviglia un ragazzo promettente. Sergio Ramos ne ha fatta di strada da allora e persino la sua decisione di indossare la maglia numero 4 appartenente al totem Fernando Hierro ora non desta così tanto scalpore. Tuttavia, a sorpresa, anche il sodalizio tra il club più titolato al mondo e il difensore spagnolo potrebbe interrompersi al termine di questa stagione.

Infatti, secondo quanto riportato dal Dailymail, Sergio Ramos potrebbe accasarsi altrove. Il centrale difensivo campione del mondo nel 2010 e vincitore di due Europei sarebbe corteggiato da José Mourinho. Il tecnico portoghese lo ha avuto a disposizione il giocatore per tre stagioni, dal 2010 al 2013. Ora Ramos diventerebbe il rinforzo ideale per far fare il salto di qualità al Tottenham.