Acireale-Catania, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si sfidano oggi Acireale e Catania per il match valido per il campionato di Serie D. Squadre in campo alle 15.

Redazione ITASportPress

Acireale-Catania andranno in campo oggi, giovedì 6 aprile 2023 alle ore 15. Le due formazioni si sfideranno per la gara valida per la 30esima giornata di Serie D. Gli obiettivi dei due team sono ben diversi: i padroni di casa proveranno ad infastidire la capolista rossazzurra alla ricerca di punti preziosi per la classifica. Gli ospiti vorranno, invece, proseguire la loro marcia trionfale.

Acireale-Catania, le ultime La partita molto sentita si giocherà allo stadio Comunale di Aci Sant’Antonio. I padroni di casa dell'Acireale di mister Ignoffo si potrebbero affidare al tris comporto da Ghisleni, Savanarola e De Martino dietro la punta Di Domenicantonio per provare a rompere la difesa rivale.

Il Cataniadi Ferraro opterà, invece, per un 4-3-3 ormai classico dove Chiarella, Sarao e De Luca dovrebbero essere i tre attaccanti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Acireale e Catania si disputerà, come detto, oggi giovedì 6 aprile 2023 alle ore 15 e sarà valida per la 30esima giornata di Serie D. Gli appassionati di Serie D e tifosi delle due formazioni potranno vedere la partita in tv e in streaming grazie all'emittente Telecolor. Per la precisione in streamng sul sito www.telecolor.it.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

ACIREALE (4-2-3-1): Giappone, Nicosia, Sannia, Brugaletta, Migliorelli; Sbrissa, Joao Pedro; Ghisleni, Savanarola, De Martino, Di Domenicantonio. Allenatore: Giovanni Ignoffo.

Catania (4-3-3): Bethers, Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca. Allenatore: Giovanni Ferraro.