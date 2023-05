Catania appagato fa cambiare il mercato

C’è stato solo il Catania in Serie D Girone I, dall’inizio alla fine. Ha vinto la squadra più forte, quella più costosa, quella che ha segnato di più, quella che ha incassato meno gol. Nessuna aveva mai conquistato con tanta apparente semplicità la promozione nel girone dilettantistico più a Sud d’Italia, nessuna ha mai dato l’idea di poter competere per strapparglielo. Il campionato non è mai stato un dialogo, ma un lungo, spettacolare monologo. In una stagione lunga e piena di vittorie arrivano nella coda due sconfitte: prima fa festa il Trapani poi il Sorrento contro un Catania che è sembrato appagato.

LA REGGIA DI CASERTA Adesso il Catania per rimanere aggrappato alla Poule Scudetto deve vincere a Brindisi mercoledì e possibilmente con tanti gol. In caso di successo e passaggio del turno si sprecherebbero i peana e i richiami al grande cuore rossazzurro, in caso di pareggio o sconfitta contro la squadra di mister Danucci, fresca di promozione in C, si tornerà a parlare di un Catania appagato e i tifosi non risparmieranno la squadra di critiche. La mancata qualificazione peserà tanto sul futuro di molti protagonisti della promozione. Tutti in discussione i calciatori mentre l’allenatore Ferraro è già da tempo con la valigia in mano e come anticipato lo scorso 10 maggio da Itasportpress, il vice presidente Vincenzo Grella, ha messo nella sua agenda il nome di Fabio Caserta. L'ex calciatore rossazzurro è in cima alla lista dei desideri della società di Pelligra per la panchina.