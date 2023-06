Catania, il calcio secondo Pelligra un anno dopo. I dubbi e i sogni di mercato

Che quella appena conclusa sarebbe stata una stagione trionfale per il Catania lo si era intuito ad inizio di campionato. Ma poi anche gli astrologi avevano previsto che il Cancro avrebbe avuto un 2023 radioso quanto alle soddisfazioni in ogni ambito. Per la società rossazzurra di Ross Pelligra nata il 13 luglio 2022, e dunque sotto il segno del Cancro, le previsioni sono stata azzeccate: campionato dominato, grandi vittorie, e tante sorprese che hanno fatto gioire i tifosi. Le stelle hanno illuminato il Catania e Pelligra.