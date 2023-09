Catania, la chiave del pareggio di Monopoli. Cosa va e cosa non va

È un Catania diverso. L’abbiamo sentito ripetere già dall’estate, quando si sono giocati i primi allenamenti congiunti. Ma lo hanno sempre sostenuto anche i dirigenti rossazzurri che questa squadra ha cambiato pelle rispetto alla scorsa annata. Poi è iniziato il campionato e sono arrivati 4 punti in tre giornate. L’ultimo, quello di Monopoli, ha lasciato tutti scontenti a partire dal mister Luca Tabbiani che non ha visto qualità nel gioco ma si è portato a casa il pareggio e la porta inviolata per la seconda volta di fila. Questo è un dato positivo anche se non sono arrivati i tre punti come tutti si auspicavano e non si è fatto gol. Ed è la seconda volta che accade.