Catania, le idee Zemaniane di Tabbiani: difesa alta e 4-3-3 super offensivo

Difensori palleggiatori Tabbiani gioca sempre con la linea alta e qui Somma e Lorenzini, bravi nell’1 contro 1 e nelle letture, potrebbero faticare perchè lenti per rimanere alti dovendo in certi casi "scappare" indietro. Ma se si abbina uno veloce come Rapisarda che sappia coprire la profondità in determinate situazioni il problema tattico potrebbe risolversi. Mettere in mezzo come centrale di destra un terzino rapido e veloce e un centrale sinistro altrettanto veloce consente di ottenere dei privilegi sia in fase di spinta sia quando si rimane più bassi. In questo modo la difesa rossazzurra potrebbe essere elastica con i centrali difensivi che devono tramutarsi nei primi costruttori di gioco. Il Catania di Tabbiani per crescere dovrà avere gamba soprattutto in mezzo al campo. Difficile pensare che in questo scacchiere possa trovare stabilmente spazio Ciccio Lodi che però potrebbe essere utile in alcune partite bloccate e fungere inoltre da uomo spogliatoio. Se fa come Handanovic nell'Inter, il centrocampista potrebbe essere molto utile alla causa. Il Catania prima di tutto dovrà trovare l’alchimia giusta e fare bene anche quando giocherà senza palla.