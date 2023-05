Catania, Litteri: allarme 113 e suo futuro è ancora da scrivere

Appena 80 minuti in campo distribuiti in 4 match in tutto il campionato di Serie D. Neppure una partita intera. Poi un raggio di sole a Brindisi con un gol nella poule scudetto dopo essere entrato a metà ripresa. Undici minuti col Sorrento e ventidue col Brindisi. La stagione a Catania di Gianluca Litteriè tutta qui con 113 minuti complessivi. L’attaccante classe '88 non ha mai trovato la titolarità dopo 6 mesi di calvario. Attorno a lui sono fioriti disquisizioni, certezze vere o presunte, e attese di titolarità anche quando non poteva essere assicurata causa suo lungo stop. Giovanni Ferraro non ha potuto fare affidamento in questa stagione sull’ex della Triestina e quando la forma era in progress lo ha utilizzato col contagocce contro la Sancataldese e poi a Trapani.