Catania, nuovo orario per match contro il Santa Maria Cilento

Nuovo orario per la gara tra Catania e la Polisportiva Santa Maria Cilento prevista per domenica 30 aprile.

Novità in vista per il Cataniae per la prossima gara in programma domenica 30 aprile 2023. La società rossazzurra ha annunciato il cambio di orario per la sfida contro la Polisportiva Santa Maria Cilento, match valido per il campionato di Serie D.