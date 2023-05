Catania, Pelligra: “Grande entusiasmo ma bisogna allargare lo stadio”

Le parole del presidente rossazzurro che sogna uno stadio da 50 mila posti

Ieri sera allo Stadio Massimino non c'era un posto libero. Sono stati 20.204 gli spettatori che hanno voluto abbracciare idealmente la squadra nella giornata della festa per la promozione in Serie C. La grande soddisfazione dei giocatori per aver vissuto questa magica atmosfera è stata tanta. Raggiante anche il presidente Rosario Pelligra che ha voluto ringraziare il popolo rossazzurro. "Sono molto felice per questa giornata che si è svolta nel migliore dei modi e con tanta partecipazione. Ringrazio i catanesi che hanno risposto al mio appello e c’erano sugli spalti anche persone venute dall’Australia".

Lo stadio Il progetto di Pelligra prevede uno stadio funzionale che possa ospitare più eventi. L'impianto modernizzato dovrà essere un luogo di ritrovo per tutti i tifosi. Progetto però non ancora attuabile infatti la dirigenza è più concentrata sulla realizzazione di un centro sportivo che è fondamentale per il destino del club. Sono stati individuati diversi terreni e presto ci sarà la fumata bianca. A riguardo Pelligra ha ribadito che vuole uno stadio da 50 mila posti: "Il centro sportivo resta al primo posto e ci stiamo lavorando per trovare presto una soluzione ma ho in mente anche l'allargamento dello stadio. Il Massimino non può accogliere tanti tifosi e quando ci saranno altre occasioni di festeggiare sarà impossibile mettere dentro l'impianto 30 o 40 mila persone. Come ho già detto voglio uno stadio da 50 mila posti".

La Serie C Sulla nuova stagione il patron australiano ha detto: "C'è ancora una partita e la poule scudetto da giocare ma l'organico di mister Ferraro è già forte. Noi in C cercheremo di migliorare la rosa inserendo alcuni giovani interessanti. Sono sicuro che i tifosi saranno orgogliosi del nostro lavoro perchè vogliamo dare una identità alla squadra e alla società. Mi impegno a far crescere questa società perchè ho voglia di portare il club in alto. I tifosi saranno ben rappresentati dai calciatori. Ci vuole tempo ma ci riusciremo a creare una famiglia con grande senso di appartenenza".