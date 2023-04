Catania, per il ruolo di direttore sportivo idea Zamuner

Il Catania cerca un uomo di mercato e di scouting e Zamuner sembra la figura giusta per le ambizioni di Pelligra

Redazione ITASportPress

Il Catania ha potuto festeggiare la promozione in Serie C con largo anticipo essendo la squadra più forte in tutto e con al timone Rosario Pelligra un presidente che ha speso tanti soldi per allestire un organico che con la massima categoria dilettantistica c’entra davvero poco. Circa sei milioni di euro spesi dalla nuova proprietà contro il milione scarso di Trapani e Lamezia ma adesso è già tempo di programmare e il prossimo passo è cercare di vincere il campionato di Serie C che come sempre è molto complicato e pieno di insidie.

Il profilo - La nuova società di Pelligra abbonda di figure tecniche e non può essere altrimenti in un club storico e ambizioso come quello rossazzurro. In attesa che torni a Catania Pelligra in sede si stanno facendo alcune riflessioni e il vice presidente Vincenzo Grella punta sulle competenze. L’idea è una società di calcio che contenga più figure calcistiche e infatti l’organigramma esprimerà profili adatti allo scopo. Allo stato attuale il dirigente sportivo più alto in carica è Antonello Laneri, il “diesse” che ha costruito la squadra dei sogni per la Serie D ma con massimo rispetto parlando, non siamo sicuri che l’ex del Trapani abbia il peso specifico necessario per rifondare il Catania, inteso come squadra.

La persona - L’idea della dirigenza etnea è di affidarsi a un “diesse” in grado di districarsi tra campo e trattative con club anche di Serie A. Meglio andare dunque sul certo e l’uomo che piace a Grella è Giorgio Zamuner che andrebbe bene essendo un uomo di mercato e di scouting. L’attuale ds del Trento conosce Grella da tempo e qualche contatto c’è stato. Al Catania serve la figura di un grande manager sportivo, capace di muoversi nelle stanze del potere calcistico e Zamuner è la persona giusta avendo avuto diverse esperienze anche in B alla Spal. Nei prossimi giorni, sicuramente dopo la poule scudetto, si capirà se questa idea si tramuterà in realtà. Di sicuro con Zamuner a Catania cambierebbe anche l'allenatore e non è da escludere il ritorno di Pasquale Marino molto vicino al "diesse" del Trento.